Bestuurder met slok op rijdt het Apeldoorns Kanaal in en slaat op de vlucht

met videoEen auto is zaterdagnacht te water geraakt in het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van Oene. De bestuurder was in eerste instantie spoorloos, maar kon later met een nat pak worden aangehouden. Met veel te veel drank op.

De melding kwam vroeg in de nacht, zo rond 0.15 uur, binnen bij de hulpdiensten. Omdat in eerste instantie onduidelijk was of er nog inzittenden in de auto zaten werden brandweer, ambulance en een duikteam uit Deventer opgeroepen om het voertuig te inspecteren en eventueel hulp te verlenen.

Dat laatste bleek niet nodig. De bestuurder bleek gevlucht en even later werd duidelijk waarom. Toen de politie de doorweekte chauffeur had ingerekend en aan een alcoholtest had onderworpen rolde een waarde van 590 µg/l uit de meter, ofwel 2,5 keer de toegestane hoeveelheid.

Het rijbewijs is ingevorderd en er is een proces verbaal opgemaakt. De bestuurder wordt rijden onder invloed en het verlaten van een ongeval ten laste gelegd. De auto is in de loop van de nacht geborgen en afgeschreven.

De auto lag volledig onder water, slachtoffers vielen er niet