Politie vindt dode in flat Epe en doet uitgebreid onderzoek: ‘Er is een man geboeid afgevoerd’

Diefstal bij groente­stal­le­tje leidt tot vechtpar­tij met getrokken mes in Elspeet

Bij een vechtpartij in Elspeet is vanochtend een mes getrokken. De worsteling ontstond na een diefstal bij een kraampje langs de weg. Het buurtpreventieteam van Elspeet is in actie gekomen om de boel te sussen.