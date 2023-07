Auto brand uit in Ermelo, derde keer in drie jaar tijd

MET VIDEO Inval Harder­wijks café was vanwege handel in drugs: drie mannen opgepakt

Bij de bliksemsnelle politieactie in de Harderwijkse kroeg Het Kantoor in de nacht van vrijdag op zaterdag, zijn twee mannen van 35 en 46 jaar opgepakt. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen. Een derde man (33) werd gearresteerd voor ernstige bedreiging van de agenten.