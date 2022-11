Pinpasfraudeurs in Ermelo wanen zich onbespied maar oplettende agenten kijken mee

Ermeloër gaat mét drugs maar zonder rijbewijs de weg op, dan wordt hij gesnapt door zoiets ‘kleins’...

Terwijl je je rijbewijs al kwijt bent onder invloed van drugs achter het stuur kruipen en de weg op gaan. Een automobilist uit Ermelo had vanmorgen een hoop uit te leggen aan de politie. Hij werd gesnapt met drugs op én had verboden middelen in de auto. En dan was het voor de politie ook nog een toevalstreffer.

