76 verwaarloosde honden uit Hardenberg maken het goed: ‘Locatie waar ze verblijven blijft geheim’

De dieren werden anderhalve week geleden gevonden in een vervuilde boerderij in de gemeente Hardenberg. Ze hadden geen water of voedsel. Een deel van de honden werd in opgestapelde reisbenches en krappe hokken gehouden, de rest liep los in de woning rond. Veel van de honden verbleven in ruimtes zonder daglicht. De meeste honden hadden klitten in de vacht en stonken naar urine.

,,Een aantal dieren is getrimd maar verder zijn er geen bijzonderheden te melden over de honden. De locatie waar de dieren verblijven blijft geheim. Het is aan de officier van justitie om te bepalen wanneer het tijd is om de honden over te dragen aan een opvanglocatie. Zij besluiten daar dan op welk moment de dieren klaar zijn voor een nieuw thuis”, zegt De Ruijter.

Verzamelaar

De man was geen handelaar maar meer een verzamelaar. Hij deed na de inbeslagname direct vrijwillig afstand van de meeste dieren. Er werden meerdere rassen aangetroffen, waaronder poedels, shih tzu’s, maltezers, Yorkshire terriërs en chihuahua’s. Een groot deel van de honden was niet gechipt, wat wel verplicht is in Nederland. Onder de 76 dieren waren 8 pups.

Het is nu aan het Functioneel Parket (dat zich toelegt op milieucriminaliteit) wat de straf voor de man zal zijn. In verband met het lopende onderzoek kan dat geen verdere informatie delen.