Arrestatieteam houdt na mishandeling en dreiging met vuurwapen man in Slagharen aan

Botsing op kruising Ommen, 65-jarige vrouw naar ziekenhuis

Een ravage op een kruising in Ommen. Bij een harde botsing op de Varsenerdijk is een 65-jarige vrouw gewond geraakt. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg N340 was vanaf de rotonde bij Ommen enige tijd dicht.