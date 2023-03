Auto belandt op de kop in de sloot bij Bergentheim, bestuurder raakt gewond

Met video | Update Man (24) dood na steekinci­dent op azc Hardenberg, medebewo­ner (23) aangehou­den

Een 24-jarige man is bij een steekincident op het asielzoekerscentrum in Heemserveen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Er is een 23-jarige verdachte aangehouden. Het is niet het eerste geweldsincident tussen bewoners van het azc in het Vechtdal.