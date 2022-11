Openbaar Ministerie onderzoekt dodelijke steekpartij in psychiatrische kliniek Balkbrug

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar het dodelijke steekincident in tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug . Daar stak een patiënt van de kliniek een medewerker dood en verwondde hij twee anderen. De patiënt pleegde daarna zelfmoord.

,,Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld omdat er sprake is van een levensdelict”, laat een woordvoerder van het OM Oost-Nederland weten. ,,Maar aangezien de verdachte is overleden, zal dit niet tot een strafzaak leiden. Over de uitkomsten kan op dit moment niets gedeeld worden, het onderzoek is nog volop gaande.”

SIRE-onderzoek

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kondigde vandaag ook aan een zogeheten Sire-onderzoek te starten. Dat is een onderzoek naar ernstige incidenten en calamiteiten. Sire staat voor ‘systematische incident reconstructie en evaluatie’.

Op de deur geklopt

De directeur van de Overijsselse kliniek vertelde eerder aan Nieuwsuur dat de dader, die op een open woongroep verbleef, rond 13.00 uur op de deur van het kantoor klopte waar de drie medewerkers zaten. Nadat de deur open was gedaan, drong hij naar binnen en begon hij in te steken op de personeelsleden. Een van hen liep daarbij dodelijke verwondingen op. De twee andere medewerkers raakten ook gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is weer thuis.

Na de steekpartij sloot de dader zich op in een aparte ruimte en probeerde daar brand te stichten. Het vuur werd door de sprinklers snel gedoofd. De dader heeft zich daarna in diezelfde ruimte van het leven beroofd met het mes waarmee hij de medewerkers had aangevallen. Over het motief is nog niets bekendgemaakt, maar volgens de directeur kwam de aanval als een volslagen verrassing.

Conclusies te voorbarig

Ook de DJI-woordvoerster zegt op dit moment geen inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld het motief van de patiënt. ,,Dit omdat we eerst de resultaten van het onderzoek willen afwachten. Conclusies over veiligheid of voorzorgsmaatregelen zijn in onze ogen voorbarig. Focus ligt momenteel bij de nazorg van onze medewerkers en patiënten.”

