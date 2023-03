Splinternieuwe rolstoelbus raakt van de weg bij Hardenberg en eindigt op de kop boven sloot

Cel voor bestuurder bestelbus met 874 kilo vuurwerk in Zevenaar: ‘Geen enkele verantwoor­de­lijk­heid genomen’

Een 23-jarige bestuurder uit Almelo die 6 november vorig jaar in Zevenaar werd aangehouden met 874 kilo vuurwerk in zijn bestelbus heeft donderdag een celstraf gekregen. ,,Deze man nam geen enkele verantwoordelijkheid”, aldus de rechtbank in Zwolle.