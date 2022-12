Vrachtwagenchauffeur neemt een brug te vroeg: trailer vol kippen stort in Duits kanaal even voorbij Hardenberg

Een trailer met duizenden kippen is vanmorgen net over de Duitse grens in een kanaal gestort. De chauffeur van het pluimveetransport nam een brug te vroeg. Die was niet berekend op het enorme gewicht van de combinatie waardoor de aanhanger in het kanaal terecht kwam.

De vrachtwagencombinatie van Boonstra Transport uit het Friese Haulerwijk reed rond 07.30 uur over de Kanalstraße toen de chauffeur een houten brug opdraaide. Deze brug was geschikt voor verkeer tot 3 ton wat de chauffeur niet had opgemerkt.

6.000 kippen

Het houtwerk was duidelijk niet berekend op de 40 tonner. De truck haalde de overkant nog wel, maar de aanhanger begon op de brug te zwenken en viel uiteindelijk in het Coevorden-Piccardie-Kanaal. Het transport vervoerde volgens de Duitse politie zo'n 6.000 kippen waarvan er zo'n 2.800 in de aanhanger zaten. Het transport was onderweg naar een slachterij.

Veel kippen overleefde het ongeluk niet. Voor de kippen die niet meer levensvatbaar waren, kwam een speciale eenheid om deze dieren uit hun lijden te verlossen. De chauffeur kwam er zonder verwondingen vanaf maar was wel erg geschrokken.

Schade

De brug over het Coevorden-Piccardie-Kanaal is lange tijd afgesloten geweest. Deze was zwaar beschadigd. Ook heeft de toegesnelde brandweer schermen in het water geplaatst om te voorkomen dat olie zich in het kanaal zou verspreiden. Volgens de eerste bevindingen wordt de materiële schade geschat op zo’n 800.000 euro.

Volledig scherm Een speciaal team werd opgeroepen om kippen die niet meer te redden waren uit hun lijden te verlossen. © Persbureau Drenthe/Groningen