Water druipt van gevel boven Hardenbergse Wibra (en daar kunnen de buren over meepraten)

Boven de Wibra aan de Markt in Hardenberg druipt het water maandagochtend van de gevel. Het water is afkomstig van het bovenliggende appartement op de tweede etage, waar een leiding is gesprongen.

De brandweer is bezig om de mensen in de winkel te helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken en de spullen in de winkel droog te houden. De stichting Salvage gaat kijken wat de precieze schade is en zorgt voor de afhandeling. De winkel moest tijdelijk worden gesloten.

In de winkel zelf is niets nat geworden. ,,We hebben alles op tijd afgedekt’’, zegt assistent-salesmanager Nick Omvlee, die op het moment van de lekkage in de winkel aan het werk was. ,,Het lekt op drie plaatsen, voorin de winkel en in het midden, maar het lijkt nu bijna voorbij te zijn. Wanneer we weer open kunnen weten we nog niet, dat moet blijken als de verzekering langs is geweest.’’

Tweede keer in een paar maanden

Het is niet voor het eerst dat de Wibra last heeft van overtollig water. In december was er in hetzelfde complex ook al een waterleiding gesprongen. Het naast de Wibra gelegen pand van Ami Kappers kwam onder water te staan. Er was een hoofdwaterleiding gesprongen bij een koppeling.

Ook toen moest de Wibra tijdelijk dicht. ,,Gelukkig hebben we zelf toen geen waterschade opgelopen’’, aldus Omvlee. ,,Dus daar hebben we verder weinig last van gehad. Hopelijk valt het deze keer ook mee.’’

Dat het twee keer in een paar maanden in hetzelfde complex mis gaat, kan heel goed toeval zijn, zegt brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg. ,,Het is aan de eigenaar van de woning of van het complex om uit te laten zoeken wat de precieze oorzaak is. Wij zijn er alleen om de mensen te helpen en de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.’’

Volledig scherm Ook in de winkel zelf wordt gewerkt aan het dichten van het lek. Er zijn geen artikelen nat geworden. © Gert Stegeman

