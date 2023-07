Verdachte mishandeling aangehouden, politie rukt massaal uit

Laatste kans voor gefrus­treer­de ‘spiegel­trap­per’ in Harderwijk: ‘Zinloze actie’

Wat hij precies wilde met een geparkeerde auto in de Houtwalgarage is niet duidelijk, maar dat hij uiteindelijk boos werd op het vehikel is helder. Hij trapte pardoes de spiegel er af. De politie dreigt herkenbaar beeld van deze ‘zinloze actie’ tijdens koningsnacht naar buiten te brengen.