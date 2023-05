Rotte eierenlucht door lekke accu pontje op Apeldoorns kanaal bij Hattem

UPDATE Lichaam in kanaal Zwolle is van vermiste man (46), politie sluit misdrijf uit

Het lichaam dat vanmiddag in het Zwolle-IJsselkanaal is gevonden is van een vermiste Zwollenaar. De 46-jarige man was sinds zondag vermist. Bij een zoekactie werd zijn stoffelijk overschot vandaag in het kanaal gevonden. De politie sluit een misdrijf uit.