Vrouw wordt bij Hattem bedreigd met een vuurwapen. Zij praat belager om en die zegt: ‘Sorry!’

Jongen (17) opgepakt voor beroven Wibra in Zwolle (en nog vier andere overvallen)

Met de arrestatie van een 17-jarige jongeman uit Almere hoopt de politie in totaal vijf (pogingen tot) overvallen in Bussum, Almere en Zwolle te hebben opgelost. In Zwolle wordt hij verdacht van de beroving - onder bedreiging van een mes - van een Wibra-filiaal in Holtenbroek op 11 december.