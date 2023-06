Marcel schrikt zich dood: plots rijdt een auto achteruit de IJssel bij Kampen in

,,En dan zie je in een keer voor je neus een auto de IJssel inrijden.’’ Dat was even schrikken voor Marcel Diender (52) uit Zwolle. Hij liep aan de IJsselkade in Kampen naar zijn eigen auto, toen het ongeval zich pal voor hem voltrok. Het bleek minder erg dan het in eerste instantie leek.