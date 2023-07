Aardappelpulp stroomt uit frietfabriek Lelystad na geknapte leiding: brandweer voorkomt milieuschade

Mysterie in Lelystad: meisje te water, maar ze herinnert zich niks meer

Opeens lag ze daar in het Havendiep, het meisje in Lelystad dat zondag laat op de fiets van haar werk kwam. Is ze er in geduwd? Of misschien onwel geworden en er zelf in gevallen? Zelf weet ze in elk geval niets meer.