Automobilist raakt gewond bij flinke botsing in Lelystad: weg afgesloten

Inbraak bij juwelier in Bunschoten, verdachten kunnen buit meteen weer inleveren bij de politie

Twee mannen hebben in de nacht van zondag op maandag een inbraak gepleegd bij een juwelier in Bunschoten. De twee mannen maakten verschillende sieraden buit, maar konden die meteen weer inleveren toen de politie ze -na een achtervolging- in de kraag greep.