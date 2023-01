Bizarre roof in Lelystad: konijn Lola wordt gestolen maar later omgeruild voor Sneeuwvlokje

In de nieuwjaarsnacht heeft er een opvallende diefstal plaatsgevonden bij Stichting Dierenweiden in Lelystad. Daar werden de konijnen Wipstaartje en Lola weggenomen. Opvallend: Lola is inmiddels terug maar helaas omgeruild voor Sneeuwvlokje.

Of het om dezelfde dader gaat die de konijnen heeft gestolen, en dus een van de twee weer heeft omgeruild is, niet bekend. Dat vermoeden is wel heel sterk. Het verhaal wordt namelijk nog veel gekker.

,,Wij hebben twee vestigen: het Stadspark en de Knotwilg. Een dag na de diefstal van de konijnen is van het Stadspark een konijnenhok weggenomen. Die hebben we niet op de Knotwilg staan, de konijnen zitten daar in een ren”, vertelt Pauline Kunst van de stichting in Lelystad.

Kennelijk was er niet nagedacht over de huisvesting van de dieren. Op beelden is te zien hoe de dader, een man met een petje op, in de nacht van 1 op 2 januari een levensgroot konijnenhok in zijn armen het terrein afdraagt. Helaas blijft het daar niet bij. ,,Er is ook voeding en vulsel voor het hok meegenomen. Er is een hek open geknipt en een kruiwagen gepakt waarin alles is ingeladen.

Maar daar stopt het verhaal nog steeds niet. “Op 8 januari zagen wij tot onze blijdschap dat Lola terug was. Helaas was die van korte duur want Sneeuwvlokje bleek verdwenen. We hebben wel een idee waarom: Lola is waarschijnlijk te groot voor het hok.”

Bekende

Maar wie doet nu zoiets? Daar heeft Kunst wel een idee over. ,,Het zijn hele lieve sociale konijnen. We denken dan ook niet dat de konijnen zijn gestolen om lekker op te eten. Wij vermoeden dat het iemand is geweest die hier wel eens komt. We hebben al regelmatig de vraag gehad of de konijnen te koop waren maar dat zijn ze dus niet.

De stichting heeft aangifte gedaan van de diefstal en hoopt dat mensen door alle aandacht hun ogen open houden. ,,Mogelijk valt het mensen op dat een buurman ineens twee leuke konijnen heeft.”

Tot slot vraagt de Stichting iedereen die iets kan missen op om geld te doneren. De dierenweiden willen door de recente gebeurtenissen een camerasysteem ophangen en daar is tweeduizend euro voor nodig. Doneren kan via de website en sociale media kanalen van Stichting Dierenweiden Lelystad.

Volledig scherm Wipstaartje (l) en Sneeuwvlokje (r) zijn nog vermist. © Stichting Dierenweiden Lelystad

