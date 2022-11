Dronken man bijt agent tot bloedens toe bij aanhouding in Lelystad: 'Resultaat, vijf dagen antibiotica en een pijnlijke wond’

Een dronken man heeft in Lelystad een agent tot bloedens toe in zijn pols gebeten. Dat gebeurde toen de man zich hevig verzette tijdens zijn aanhouding.

Het voorval gebeurde zaterdagnacht op het horecapleintje in Lelystad. Agenten kwamen af op een oproep van een vechtpartij. Eenmaal ter plaatse was van een vechtpartij geen sprake, wel trof de politie een 22-jarige man aan die aardig diep in het glaasje had gekeken.

De man, zonder vaste woonplaats in Nederland, werd aangehouden wegens openbare dronkenschap. Daar was hij het duidelijk niet mee eens. Tijdens zijn aanhouding ging het mis. Toen de man door agenten in de boeien werd geslagen en in de auto werd gezet, ging hij vol in verzet.

Hij beet in de pols van wijkagent Patrick van Geel. Die laat op Instagram van zich horen. ,,Dat politiewerk niet altijd even leuk is bleek toen ik van ‘t weekend door een verdachte in mijn pols werd gebeten. Resultaat: bloedonderzoeken, 5 dagen antibiotica en een onrustig en pijnlijke wond.”

Uit dat bloedonderzoek zijn geen besmettelijke ziektes naar voren gekomen laat de politie weten. De man is zaterdagmiddag weer vrijgelaten, maar zal zich in januari nog wel moeten melden bij de rechter.

