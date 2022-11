Man brengt in broek hasj mee voor gedetineerde in Lelystad, maar wordt betrapt

Agenten plukken ‘bekende’ (39) van de weg in Lelystad: hij zat alweer niet nuchter achter het stuur...

Zo vaak onder invloed achter het stuur, dat je speciaal daarvoor wordt gesignaleerd. Een oude bekende van de politie is in de nacht van dinsdag op woensdag op de Larserweg in Lelystad van de weg gehaald. De 39-jarige man uit Groningen zat alles behalve nuchter achter het stuur. En dat was niet voor het eerst.

9 november