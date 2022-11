Man rijdt zonder geldig rijbewijs rond in de polder en weigert blaastest op het politiebureau

Illegaal bordeel aangetrof­fen in Lelystad: ‘Slaapkamer was zo ingericht’

In Lelystad, om precies te zijn in de wijk De Meent, is een illegaal bordeel ontdekt. Dat meldt wijkagent Jurion Veenstra. Onderverhuur evenals prostitutie is verboden volgens het huurcontract en dus kan de huurder juridische stappen verwachten na de ontdekkingen.

26 oktober