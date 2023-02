Opnieuw verstoort harde knal de nachtrust in Lelystad: zwaar vuurwerk veroorzaakt schade aan woning

In de nacht van zondag op maandag was het weer raak in Lelystad. Een enorme knal verstoorde de nachtrust aan de Ringdijk. Buurtbewoners die zijn gaan kijken, zagen dat er een voordeur van een woning zwaar beschadigd was. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat zwaar vuurwerk de knal heeft veroorzaakt.

In de nacht ervoor, die van zaterdag op zondag, zou er een explosief zijn afgegaan in de wijk de Griend, enkele kilometers verderop. Daar heeft vervolgens een woning in brand gestaan. Het forensisch onderzoek naar de brand aan de Griend vindt nog plaats. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken of een explosief de oorzaak van de brand is geweest laat politiewoordvoerder Julie Jespers weten.