Politie doet vandaag buurtonderzoek in Lelystad na ‘harde knallen’ van gisteravond

Automobi­list rijdt in korte tijd lantaarn­paal én boom omver in Lelystad

Een automobilist heeft woensdagavond in korte tijd voor de nodige schade gezorgd in Lelystad. Rond 19.25 uur knalde de bestuurder op de Middendreef eerst tegen een lantaarnpaal en was even verderop ook een boom de pineut.