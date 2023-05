Vijf gewonden na frontale botsing bij Lelystad, Markerwaarddijk dicht

Update Lichaam vermiste jongen (19) uit Lelystad gevonden: politie sluit ongeluk of misdrijf uit

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de vermiste jongen (19) uit Lelystad, die zondagavond werd gevonden, niet door een ongeluk of misdrijf om het leven is gekomen. De hele zondag was er een grootscheepse zoekactie gaande naar de jongen.