Vlucht van lachgasgebruikers in Lelystad eindigt met rits aan bekeuringen (en dan hebben ze nog mazzel)

Politie legt ‘nacht­schreeu­wer’ in Lelystad zwijgen op

Een schreeuwende man (32) heeft afgelopen nacht een buurt in Lelystad wakker gehouden. Tot drie keer toe ging hij luid brullend de straat op, tot de politie er genoeg van had. Het leverde hem uiteindelijk een nacht in de cel op.

18 november