Automobilist belandt op de verkeerde weghelft en botst hard tegen boom in Epse

De man reed over de N348 bij Epse in de gemeente Lochem toen hij door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht is gekomen. De auto raakte in de berm eerst een lantaarnpaal en knalde vervolgens vol tegen een boom. De man is opgevangen door passanten, onder wie een fietser. Daarna is hij met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.