Busje brandt uit op groenstrook, bestuurder zit verderop te vissen

Voorbijgan­ger helpt dronken man in Eefde (die daarna een misdrijf pleegt)

Wie goed doet, goed ontmoet. Dat dit niet altijd opgaat, ondervond een man in Eefde afgelopen zondagmiddag. Bij het voorbijgaan van een langs de Flierderweg geparkeerde auto zag hij in de berm – tussen een aantal flessen drank – een man liggen. Hij hielp hem op de been... en kon vervolgens niet verhinderen hoe de man doodleuk achter het stuur kroop en wegreed.