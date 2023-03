Na botsing op A32 bij Meppel is het direct weer raak, auto rijdt op politiewagen bij afzetting

Man (43) uit Hoogeveen opgepakt in zaak brandstich­ting oud-schoolge­bouw Schuine­sloot

Een 43-jarige man uit Hoogeveen is aangehouden in het onderzoek naar brandstichtingen in Schuinesloot. In het oude schoolgebouw De Wegwijzer werd vorig jaar twee keer brand gesticht. De brandstichtingen werden enkele dagen na elkaar gepleegd, kort nadat de gemeente besloot in het pand Oekraïense vluchtelingen op te vangen.