Opnieuw gaat het mis tijdens uitgaansnacht in Meppel: man en vrouw gewond bij mishandelingen

Politie valt woningen binnen in Meppel en Nijeveen: twee mannen aangehou­den op verdenking van drugshan­del

Een speciaal interventie team van de politie heeft maandagochtend een inval gedaan in een woning in Meppel. Daarbij is een 34-jarige man aangehouden. Ook in Nijeveen werd een verdachte opgepakt. De politie heeft beide panden doorzocht.