Snelweg A32 bij Meppel dicht na ongeval, automobilist botst bij afzetting op politiewagen

UPDATE Treinver­keer weer op gang gekomen na (opnieuw) problemen met overwegen bij Zutphen

Tussen Zutphen en Arnhem Centraal hebben de hele ochtendspits geen treinen gereden. Oorzaak is een overwegstoring. Reizigers hadden er veel last van, temeer omdat NS maar heel beperkt bussen in kan zetten. Inmiddels is het treinverkeer weer op gang gekomen