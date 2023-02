Auto raakt van de weg en belandt ondersteboven in sloot in Nijkerk: omstanders schieten te hulp

MET VIDEOEen vrouw is in Nijkerk van de weg geraakt en ondersteboven in een sloot beland. Het slachtoffer is met hulp van omstanders uit de sloot gekomen en opgevangen in een nabijgelegen woning. Vanuit daar is ze overgebracht naar het ziekenhuis.