Auto rijdt tegen boom bij Nijkerk, brandweer bevrijdt bestuurder uit wrak

Twee mensen gewond bij brand in tuin in Voorthui­zen, onkruid­bran­der mogelijk de oorzaak

In een tuin naast een chalet in Voorthuizen is woensdag aan het einde van de middag brand uitgebroken. Vermoedelijk was de bewoner met een onkruidbrander in de weer geweest. Bij de brand raakten een man en een vrouw gewond.