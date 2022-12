Bewoners liggen lekker te slapen, schrikken wakker en staan dan oog in oog met inbreker

Tankstati­on in Hoevelaken maar liefst drie keer in één maand doelwit van inbraak

In amper een maand tijd werd er maar liefst drie keer ingebroken bij het tankstation aan de Koninginneweg in Hoevelaken. Tot drie keer toe was de schade groot, maar de buit gering. De politie zoekt nog naar de daders.

9 november