Auto knalt hard tegen boom in Groesbeek, bestuurder ernstig gewond naar het ziekenhuis

Bewoner naar het ziekenhuis nadat hij rook inademt bij woning­brand in Nijmegen

NIJMEGEN - Een uitslaande brand heeft donderdagochtend de onderste verdieping van een huis aan de Zwanenveld 41e straat in Nijmegen verwoest. De bewoner ademende rook in en moest gecontroleerd worden in het ziekenhuis.

10 november