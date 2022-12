Gewonde bij flinke kop-staartbotsing in Marknesse

MET VIDEO Feest na winst Marokko: euforie bij oud-PEC-spe­ler Doufikar, Oranjero­tonde Apeldoorn kleurt rood

De winst van het Marokkaanse elftal in de kwartfinale van het WK maakt veel los bij de supporters. Op de Oranjerotonde in Apeldoorn verzamelden tientallen uitzinnige fans zich onder luid gejuich en getoeter. Ook bij voetbalclub Reaal in Dronten, waar Hakim Ziyech leerde voetballen, was het groot feest.

11 december