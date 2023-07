Automobilist belandt in berm in Vierhouten en neemt de benen: politie zoekt bestuurder

update Brand in voormalige stallen van hotel De Mallejan in Vierhouten: vluchtelin­gen moeten naar buiten

Bij een brand op het terrein van Fletcher-hotel De Mallejan aan de Nunspeterweg in Vierhouten, is vermoedelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de brandweer. In het hotel wonen momenteel zo’n tachtig vluchtelingen. Zij moesten in de nacht naar buiten.