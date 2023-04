Gewonde vrouw aangetroffen in bosperceel in Oldebroek, politie denkt aan beroving en zoekt man

Automobi­list (22) krijgt blackout en botst tegen lantaarn­paal in Elspeet: bijrijd­ster naar het ziekenhuis

Een 22-jarige man uit Nunspeet heeft gistermiddag naar eigen zeggen een black-out gehad toen hij tegen een lantaarnpaal aanreed in Elspeet. Bij hem in de auto zat een 23-jarige Elspeetse, die voor controle naar het ziekenhuis is gebracht.