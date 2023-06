Brand legt groot stuk akkerland in Ommen in de as

Brand in Indische buurt in Zwolle blijkt aangesto­ken, vloeistof door kattenluik­je gegoten

De brand in een woning aan de Timorstraat in Zwolle waardoor de bewoner 's nachts naar het ziekenhuis moest, is aangestoken. Een vloeistof is door de dader door een kattenluikje in de achterdeur naar binnen gegoten en aangestoken. Dat meldt de politie donderdag in het programma Plaats Delict.