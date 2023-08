Man (44) uit Ommen overlijdt nadat hij met pick-up van de weg raakt, net buiten Balkbrug

met video Traumaheli­kop­ter ingezet nadat auto op boom botst in Balkbrug: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Balkbrug. De bestuurder botste door onbekende oorzaak op een boom. Een traumahelikopter is ingezet om medische assistentie te verlenen.