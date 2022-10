Auto botst op vangrail op A28 bij Putten, gewonde met spoed naar ziekenhuis

Beide auto’s reden in de richting van Ermelo naar Putten. Vlak voor afslag Strand Nulde ging het helemaal mis. De bestuurder van de Audi raakte in de slip. Het voertuig is vervolgens gaan tollen en hard tegen de vangrail geklapt. Een persoon die in het voertuig zat, raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere getroffen auto zijn er beter van afgekomen en hoefden niet mee.