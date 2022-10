Auto klapt hard op vangrail op A28 bij Putten, gewonde met spoed naar ziekenhuis

91-jarige vrouw voor 1600 euro opgelicht via bankpas­frau­de, politie op zoek naar tips

Een 91-jarige vrouw uit Amersfoort is in augustus voor 1600 euro opgelicht. In goed vertrouwen gaf ze haar bankpassen en pincodes mee aan iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Haar zoon vermoedde fraude en schakelde de politie in, die is nu op zoek naar tips.

13 oktober