Politie dreigt foto openbaar te maken van aanrander in Putten: ‘Hopelijk zien we je snel’

Is Yasin (39) verantwoor­de­lijk voor een van de vele autobran­den in Amersfoort? ‘Kan het me niet herinneren’

Een grijze Volkswagen Polo die geparkeerd stond op het Tannhäuserplein in de Amersfoortse wijk Schuilenburg ging dinsdag 12 juli in vlammen op. Was stadsgenoot Yasin C. (39) daar verantwoordelijk voor? ,,Ik kan het me niet herinneren,” zei hij gisteren tegen de rechter.

9 november