Vlammen slaan uit het dak bij woningbrand in Putten

Update Zware botsing tussen auto en politieau­to in Amersfoort, agenten naar ziekenhuis gebracht

Bij een botsing op de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort zijn omstreeks 07:10 uur 's ochtends twee politieagenten gewond geraakt. Een politieauto die met spoed onderweg was naar een melding werd over het hoofd gezien door een automobilist, met een flinke klap als gevolg.

3 februari