Vrachtwagen kantelt en verliest lading op rotonde in Putten

Een vrouw die te laat thuiskomt of vreemdgaat, het is steeds vaker reden voor een moord: hoe kan dat?

Het woord staat niet in de Dikke van Dale, maar het bestaat weldegelijk: femicide. Gemiddeld worden in Nederland jaarlijks 43 vrouwen vermoord, meer dan de helft door hun (ex-)partner. Volgens deskundigen liggen de cijfers echter nóg hoger. Alleen rond Amersfoort waren de afgelopen maanden al drie schijnende gevallen, waarvan de laatste nog vorige week. Waar komt deze opmars vandaan, en wat is er tegen te doen?