Bakwagen PostNL vliegt in brand bij Mariënheem, brieven gered

Brand achter bar van café in Nijverdal: kroeg voorlopig dicht vanwege schade

Bij café In de Gauwe Geit aan de Joncheerelaan in Nijverdal is maandag door nog onbekende oorzaak een brand ontstaan. De vlammen ontstonden achter de bar, de brandweer was snel ter plaatse en heeft de vlammen weten te doven. Het café is voorlopig gesloten.