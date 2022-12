Vrouw (26) uit Nijverdal overlijdt na ongeluk op N35 bij haar woonplaats

Tiental jongeren betrokken bij mishande­ling en bedreiging in centrum van Raalte

In het centrum van Raalte heeft een mishandeling en een bedreiging plaatsgevonden. Een tiental jongeren was hierbij betrokken, meldt de politie. Het incident speelde zich vrijdag af tussen 20.15 en 20.45 uur in de omgeving van de Schapenstraat.

