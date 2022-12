Meerdere auto's belanden in de sloot door spekgladde wegen in de regio

In de regio zijn vanochtend meerdere auto's in de sloot beland vanwege de gladheid. Met name in de buitengebieden konden de omstandigheden verraderlijk zijn. Hulpdiensten hadden er de handen vol aan.

Zo rukten zes ambulances, een traumahelikopter en de brandweer met meerdere voertuigen uit naar een eenzijdig ongeval aan de Schoterweg in het buitengebied van Bant. Een auto raakte daar door gladheid van de weg en kwam op z'n kant in een sloot terecht.

Volgens de melder zouden er mogelijk zeven personen in de auto zitten. Daarom rukten de hulpdiensten met veel materieel uit. De situatie bleek echter minder erg dan op voorhand gedacht. In de auto zaten twee inzittenden die op eigen kracht uit de sloot konden komen. De man en de vrouw zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Ruim de helft van alle opgeroepen hulpverleners zijn onderweg afgemeld. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto uit de sloot gehaald.

Volledig scherm Een auto ligt op zijn kant in de sloot na een schuiver van de weg in het buitengebied van Bant. © ProNews

Beginnende bestuurder komt met de schrik vrij

Ook in Rouveen maakte een auto een schuiver vanwege de spekgladde weg. Op de Rechterensweg gleed een auto van het asfalt en belandde in een sloot. Ook hier kon de bestuurder zelf uit de auto klimmen en hulp inschakelen. De bestuurder was nog maar enkele dagen in het bezit van een rijbewijs. Een berger heeft het voertuig uit het water gehaald en afgevoerd.

Volledig scherm Een auto belandde door de gladheid in de sloot in Rouveen, de beginnend bestuurder kwam met de schrik vrij. © Henry Wallinga

Op exact dezelfde weg ging het vanochtend opnieuw mis. Een auto lag daar op de kop in een sloot. De auto werd ontdekt door een passant die de hulpdiensten alarmeerde. De brandweer heeft het voertuig doorzocht maar trof niemand aan. Later bleek waarom, de bestuurster van de auto is op eigen kracht uit de auto gekomen. Enige tijd voor de ontdekking heeft zij het ongeval gemeld bij de hulpdiensten.

En ook in Apeldoorn ging het vanochtend fout. Rond 08:15 gleed een automobiliste met haar auto van de weg en kwam in een sloot terecht. Ook hier wist de vrouw met hulp van toegesnelde omstanders op eigen kracht uit de auto te komen. Ambulancepersoneel kon weer huiswaarts omdat de vrouw geen verwondingen bleek te hebben. Wel was zij erg geschrokken. De politie heeft de weg afgesloten omdat deze veranderd was in een ijsbaan.

Volledig scherm De bestuurster van deze Suzuki op z'n kant kwam er zonder kleerscheuren vanaf. © Luciano de Graaf

Uitglijders in Laren en Blokzijl

Op de Rossweg in Laren (provincie Gelderland) botste een motorrijder op een boom. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. De motor heeft flinke schade opgelopen en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Volledig scherm Een motorrijder botste donderdagavond op een boom na een slippartij in Laren (Gld). © Persbureau Heitink

En een man is gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom botste op de Blokzijlerweg in Blokzijl. De weg was daar zó glad dat hij de controle over het stuur verloor, niet meer kon remmen en zijn voertuig regelrecht op de boom afgleed die vlak bij een woning staat. Het voertuig klapte zijdelings tegen de boom en kwam zo tot stilstand.

De man is met verwondingen aan het hoofd en been naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte total loss en door een berger afgevoerd.

Volledig scherm Een bestuurder klapte met zijn auto tegen een boom in Blokzijl. © Compact Media

Code geel

Door bevriezing van natte weggedeelten was het vannacht in grote delen van Nederland verraderlijk glad. Her en der raakten bestuurders van de weg. Ook hulpdiensten kwamen zo nu en dan in de problemen. In Den Haag belandde een strooiwagen in de sloot en in Moerwijk slipte een ambulance op een met een laag ijs bedekt stuk wegdek. De brandweer moest helpen de ambulance te bevrijden.

Het KNMI gaf code oranje af vanwege de gladde wegen maar die is inmiddels beëindigd. Wel kan het nog steeds verraderlijk glad zijn. Daarom geldt voor het hele land met uitzondering van de Waddeneilanden sinds 02.00 uur vrijdagochtend code geel. De gladheid houdt tot het einde van de ochtend aan.

Wil je weten wat je het beste kunt doen wanneer je door gladheid in de slip raakt? Met deze tips van de Duitse TÜV en het Belgische VIAS vergroot je de kans om toch veilig van A naar B te komen.