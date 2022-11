Jonge vrouw op elektrische fiets raakt gewond bij ongeluk in Steenwijk

Werkzaamhe­den op dak leidt tot brand in binnenstad van Steenwijk

In de oude binnenstad van Steenwijk is vanmiddag brand ontstaan in een restaurant aan de Molenstraat. ,,Op het moment dat de brand uitbrak vonden er werkzaamheden plaats met dakleer. Daardoor is veel rook in het pand gekomen”, zo meldt woordvoerder Maurice van Zoelen namens de Veiligheidsregio IJsselland.

1 november