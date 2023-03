Man uit Steenwijk gewond na steekpartij, twee plaatsgenoten aangehouden

De politie heeft zondagmiddag twee personen aangehouden na een steekincident kort daarvoor in of bij het appartementencomplex De Vijverhof in Steenwijk, waarbij een 43-jarige man uit Steenwijk gewond raakte.

,,Het slachtoffer verklaarde dat hij was beroofd door twee mannen en noemde daarbij hun namen’’, laat een politiewoordvoerder weten. ,,Kort daarop hebben we de twee mannen van 46 en 36 jaar oud uit Steenwijk kunnen aanhouden.’’

Stroomstootwapen

Bij de arrestatie heeft de politie ook een stroomstootwapen getrokken, omdat de verdachten ‘zich onvoldoende aan de aanwijzingen van de politie hielden’. ,,Verzet bij de arrestatie is een groot woord. We hebben het wapen uiteindelijk niet daadwerkelijk hoeven gebruiken’’, aldus de woordvoerder.

In een woning aan de Oostercluft, vlakbij het appartementencomplex, werd korte tijd later een steekwapen aangetroffen. Dat heeft de politie voor nader onderzoek in beslag genomen.

Nadere details over de steekpartij wilde de politie nog niet vrijgeven, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Of de steekpartij in De Vijverhof zelf plaatsvond of daar vlakbij, wil de woordvoerder ook niet zeggen. ,,We hebben sterke aanwijzingen over de precieze locatie, maar die kunnen we op dit moment nog niet delen.’’

Verouderde flat

De Vijverhof is een verouderde flat die al meer dan tien jaar op de lijst staat voor sloop. De gemeente wil er gloednieuwe appartementen neerzetten, maar buurtbewoners tekenden daar met succes protest tegen aan. De nieuwbouw plannen gingen in de ijskast, en in de tussentijd werd de flat geschikt gemaakt voor antikraak bewoning.

In januari werd bekend dat de flat grondig gerenoveerd gaat worden door de nieuwe eigenaar, de Lenferink Groep. Of de huidige bewoners er in de tussentijd kunnen blijven wonen, is nog onduidelijk.

