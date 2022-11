Steenwijkse Manon redt kitten met kinderhandboei om haar nek: ‘Ik kan dit nog steeds niet vertellen zonder te huilen’

Aan een onfortuinlijke dag voor een kitten is woensdag 2 november toch een goed einde gekomen. Het dier werd door Manon uit Steenwijk gevonden met een kinderhandboei om haar nek. De politie is nu op zoek naar de daders achter de mishandeling. En Manon? Die besloot het katje nadat het twee weken in quarantaine had gezeten bij het asiel te adopteren met haar vriend.

Wie ‘Moxi’, zoals ze door Manon is gedoopt, nu zou zien, zou bijna niet kunnen vermoeden dat het leven van het dier twee weken geleden nog aan een zijden draadje hing. Ze wandelde met haar hond op het Oostermeenthepad, op ongeveer honderd meter afstand van de Esveenseweg langs de Aa toen ze een 'zwart bolletje’ zag liggen in het riet. ,,Ik kan het verhaal nog steeds niet vertellen zonder te huilen. Mijn hond deed heel spastisch, en ineens stak er een koppie uit het bolletje dat hard blies. Onze hond is nog een puber en hij wil met alles dat leeft vriendjes zijn, maar kwam gelijk in haar aura. Ze was zó zwak.”

De Steenwijkse zag gelijk dat Moxi de helft van een kinderhandboei om haar nek had. ,,Ik kon zien dat ze een holletje voor zichzelf had gegraven in het riet, waardoor ze een warm plekje had, maar ze was zelf doorweekt.”

Opgezette klieren door handboei

Manon legde haar jas over het bibberende katje heen en belde haar vriend met het verzoek een kattenmandje mee te nemen. Moxi stribbelde doordat ze verzwakt was niet tegen, maar knorde wel, blij dat iemand haar had gevonden. Thuis gekomen maakte de vriend van Manon met een schroevendraaier de handboei los. ,,Hij zat zo strak om de nek van Moxi heen dat mijn vriend er net het topje van zijn pink tussen kon krijgen.”

Toen Manon naar haar werk ging, bracht haar vriend Moxi naar de dierenarts. ,,We hadden een kruik in haar reismandje gedaan zodat ze warm bleef, maar ze moest onderzocht worden.” Moxi had een rood vliesje over haar ogen heen. Haar klieren waren opgezet door de handboei. ,,Ik gaf meteen aan dat ik haar wilde hebben, al slikte mijn vriend wel even omdat we al een hond en twee katten hadden.” De dierenarts was echter realistisch: eerst moest de kitten de nacht zien te overleven.

Het dier moest twee weken bij Dierenasiel de Kluif in quarantaine. De handboei heeft Manon daar achtergelaten voor de politie. ,,Ik heb iedere dag gebeld om te vragen hoe het met Moxi ging. Onze hond gaat daar ook naar de dagopvang toe, en daardoor kon mijn vriend vaak gaan kijken.”

Quote Ik denk dat Moxi zichzelf heeft gered door op de kant te klimmen Manon de Lange, eigenaar van katje Moxi

Sabine Meijer, één van de beheerders van De Kluif nam het katje opgenomen na de behandeling bij de dierenarts. Volgens haar maakte de kitten een gestreste indruk. ,,Hij had op dat moment al medicatie gehad en er waren geen zichtbare wonden. Bij mij was de verontwaardiging groot. Ik snap niet waar de dader of daders zo’n kinderhandboei vandaan halen. Dit is gewoon sadistisch.”

Manon heeft er zo haar eigen theorie over: ,,Ik denk dat iemand een nestje kittens heeft gehad en dan Moxi de enige was die overbleef en dat ze haar op deze manier hebben willen dumpen. En dat Moxi zichzelf heeft gered door op de kant te klimmen.”

Schuw

Nu, twee weken later is Moxi een speelse kitten, maar wel eentje met een traumatisch verleden. ,,Ze is heel schuw naar mensen toe, komt nu eindelijk bij ons liggen. Onze andere kat is ook een adoptiekat met een verleden en ik herken het gedrag van Moxi. Gelukkig is Moxi ook heel speels, maar ze heeft mentaal wel een tik gekregen en dat is wel zielig.”

De politie van Steenwijk doet onderzoek naar het incident en vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien rond woensdag 2 november contact op te nemen. Manon wilde niet met haar achternaam in de krant, omdat ze bang is dat de dader haar dieren wat aandoet.

